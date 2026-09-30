В России предложили бороться со звёздами-русофобами, которые блокируют нормальных артистов

Критик Анатолий Сушко из издания «Абзац» поддержал идею противостоять русофобски настроенным звёздам, которые блокируют путь молодым артистам в шоу‑бизнес. При этом эксперт подчеркнул: чтобы реформа была не декларативной, а рабочей, нужны чёткие критерии и реальные инструменты — иначе борьба за «здоровый» отечественный шоу‑бизнес рискует превратиться в тотальную прополку без разбора.

Сушко заострил внимание на сложности «сортировки» участников индустрии. По его словам, недостаточно просто делить артистов на «патриотичных» и «непатриотичных»: ситуация часто неоднозначна. Например, человек мог поначалу дистанцироваться от темы СВО из‑за растерянности, а позже — разобраться в вопросе, изменить позицию и теперь искренне поддерживать страну. Критик задаётся вопросом, как поступать в таких случаях: сразу отсекать, оставлять в профессии или временно «пересаживать на отдельную грядку», чтобы понаблюдать, в какую сторону дальше будет развиваться позиция артиста.