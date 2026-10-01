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Новости России

Подозреваемый в убийстве многодетного отца из Волгограда оказался рэпером

Никита Рязанцев
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Владимир Кусмарцев, которого арестовали по делу об убийстве многодетного отца в одном из супермаркетов в Волгограде, может быть треш-блогером и рэпером, пишет V1.RU.

По словам соседей, 32-мужчина зарабатывает благодаря музыке, которую сочиняет и выкладывает в интернет. Как выяснили журналисты, с начала 2025 года он опубликовал минимум шесть треков под псевдонимом Вова Морг.

«В них он поет про наркотики, половые отношения и делает политические высказывания, которые можно назвать экстремистскими и националистическими», — говорится в статье.

Кроме того, Владимир мог вести еще один рэп-аккаунт. На нем он выкладывал треки со схожим содержанием, используя ИИ для имитации голоса девушки.

Авторы материала обратили внимание, что задержанный успел светиться и в треш-стриминге. На одном из видеохостингом сохранилась трансляция, на которой человек, похожий на Вову Морга, снимал шок-контент.

Само преступление произошло вечером в субботу. Ранее сообщалось, что один из посетителей магазина попытался заступиться за пожилого мужчину, с которым конфликтовал незнакомец. Вскоре волгоградец получил несколько огнестрельных ранений и умер на глазах маленьких сыновей. Всего у него осталось пять детей.

При этом задержанный назвал свои действия самообороной. В итоге суд отправил Кусмарцева в СИЗО на два месяца.

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