Фото: vk.ru/rzn_dram
Культура и события

Театр драмы в Рязани начал работу над необычным спектаклем

Алексей Самохин
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В театре драмы в Рязани начались репетиции спектакля «Приговор». Режиссёр постановки — Арсений Кудря. Об этом сообщается в соцсетях учреждения культуры. 

«Приговор» — кросс-культурный театральный проект по пьесе Фердинанда фон Шираха «Террор» в переводе Татьяны Троицкой, реализуемый в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

«И это будет не совсем обычный спектакль, — говорится в сообщении. — Здесь зрительный зал превращается в зал суда, а зрители становятся участниками происходящего — свидетелями, судьями и подсудимыми. Действие разворачивается в режиме реального времени, и каждому предстоит столкнуться с вопросами права, справедливости, законности и личной ответственности».

В основе пьесы — непростой моральный выбор, в котором нет простых ответов. И именно зрителю предстоит решить, какой будет его собственный приговор.

Режиссёр-постановщик — Арсений Кудря

Художник-постановщик — Геннадий Скоморохов

Музыкальное оформление — Сергей Потапов

Художник по свету — Андрей Козлов

Помощник режиссёра — Ирина Захарова

В спектакле заняты: почетный работник культуры и искусства Рязанской области Марина Мясникова, Александр Леушкин, Анна Демочкина, Александр Галимов, Алексей Халилов, заслуженный артист России Олег Пичурин, Анастасия Бурмистрова.

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