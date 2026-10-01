Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

Рецидивист обокрал рязанку, которая не ответила на его ухаживания

Алексей Самохин
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В отдел МВД России по Советскому району Рязани обратилась 27-летняя рязанка и сообщила, что, вернувшись домой после недолгой отлучки, заметила на входной двери следы взлома. Выяснилось, что из квартиры пропали ноутбук, наушники и паспорт хозяйки.

Оперативники уголовного розыска совместно с экспертами-криминалистами обследовали квартиру заявительницы, выявили, что злоумышленников было двое и обнаружили «следы» взломщиков.

Проанализировав эти сведения с помощью автоматизированной базы криминалистического учета, оперативники установили, что один из наборов «следов» оставил 38-летний рязанец. Ранее его осудили за кражу, причинение тяжкого вреда здоровью и разбойное нападение.

Полицейские разыскали этого мужчину и выяснили, что он причастен к краже. Потом оперативники установили, что его помощником был 26-летний рязанец. Злоумышленников задержали. Похищенное изъяли.

По предварительной информации, 38-летний и 26-летний приятели были знакомы с 27-летней хозяйкой квартиры и неоднократно заходили в гости. Женщина была с ними приветлива, зачастую встречи заканчивались застольем. Старшему из приятелей очень нравилась гостеприимная хозяйка, и он выказывал женщине знаки внимания. Она не откликалась на ухаживания гостя и в какой-то момент дала ему понять, что подобные попытки бессмысленны. Мужчина обиделся.

В очередной раз, когда понадобились деньги на спиртное, рязанец предложил 26-летнему приятелю обворовать квартиру знакомой. Они знали время, когда она уходит из дома, и выбрали удобную минуту. Взломав дверной замок, злоумышленники забрали малогабаритные ценные вещи, а старший из похитителей унес чужой паспорт, чтобы в отместку доставить потерпевшей максимум неудобств.

Следователь полиции возбудил в отношении злоумышленников уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 6 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

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