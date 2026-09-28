Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП с грузовиком в Рязанском округе

Надзорное ведомство инициировало тщательную проверку обстоятельств трагической аварии, произошедшей в Рязанском муниципальном округе. По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва ход расследования данного дела находится на особом контроле.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 28 сентября на 14-м километре автомобильной дороги «Рязань — Спасск — Ижевское — Лакаш». По предварительным данным, на данном участке произошло столкновение грузового автомобиля марки «Шакман» и легкового кроссовера «Хавал».
Удар оказался критическим: водитель и пассажир, находившиеся в салоне легкового транспортного средства, погибли на месте происшествия до приезда бригад скорой помощи.
Для оценки ситуации на место аварии выехал прокурор Рязанского района Александр Аллахвердов. В настоящее время правоохранительными органами организована доследственная процессуальная проверка. Следователи устанавливают точные причины столкновения, техническое состояние транспортных средств и действия водителей перед моментом удара. Все этапы расследования находятся под вниманием региональной прокуратуры.