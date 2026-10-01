Голикова рассказала, когда проиндексируют пенсии в России в 2027 году

Пенсии в России в 2027 году проиндексируют дважды: с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля ещё на 3,3%. Об этом в Международный день пожилых людей, 1 октября, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Поздравляя старшее поколение в видеообращении, она напомнила, что основу доходов пожилых людей составляет пенсия. Февральская индексация пройдёт по фактической инфляции. Апрельская станет дополнительной. Если сложить обе прибавки, получится больше 10%, но точная итоговая сумма зависит от размера вашей пенсии, потому что проценты считаются последовательно.

Голикова также напомнила, что с 2025 года индексацию вернули для работающих пенсионеров. Раньше она их не касалась. Для рязанцев это важно: в области тысячи пожилых людей продолжают работать, и теперь их пенсии растут наравне с остальными.

По её словам, в стране действует Стратегия в интересах граждан старшего поколения, рассчитанная до 2030 года. Она охватывает финансовую поддержку, медицинскую помощь, профилактику заболеваний, занятость и социальное обслуживание.