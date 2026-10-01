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Общество

Православный активист предложил ввести новый запрет в России

Алексей Самохин
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Запретить агрессивное продвижение отказа от мяса предложил председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов. В беседе с «Абзацем» он заявил, что такая мера нужна для защиты детей от навязывания определенных пищевых взглядов.

По словам Иванова, взрослые вправе самостоятельно выбирать рацион. При этом он считает опасным давление на детей через школы, детские сады и социальные сети, где отказ от мяса могут представлять как единственно правильный выбор.

«Я не за запрет вегетарианства как такового, я за запрет агрессивной пропаганды, особенно среди детей», — сказал общественник.

Иванов рассказал, что в соцсетях встречаются сообщества, где пользователей запугивают, оскорбляют и называют убийцами из-за употребления мяса. Подобные методы он назвал деструктивным влиянием.

Общественник считает, что одних запретов для решения проблемы недостаточно. По его мнению, государству стоит развивать просветительские программы о сбалансированном питании, в том числе рассказывать о традиционной русской кухне.

Отдельно Иванов высказался о здоровье детей. Он заявил, что при неправильно составленном рационе ребенок может недополучать животные белки, железо и витамин B12.

«Начинать нужно со школ, с поликлиник, с семьи, а запреты должны касаться только тех случаев, когда речь идет о прямом вреде или навязывании деструктивных идей», — добавил он.

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