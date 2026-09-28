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Общество

В Рязанской области число вакансий для выпускников колледжей выросло в 2 раза

Анастасия Мериакри
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Работодатели Рязанской области стали заметно активнее приглашать на работу специалистов со средним профессиональным образованием. Согласно аналитике платформы «Авито Работа», за июнь–август 2026 года количество вакансий для выпускников СПО в регионе увеличилось в 2,2 раза (+117%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднее зарплатное предложение для специалистов с дипломом колледжа или техникума в Рязанской области составило 79 965 рублей в месяц. Эксперты отмечают, что работодатели готовы платить конкурентные зарплаты за квалифицированные кадры.

Абсолютным лидером по динамике роста вакансий стала профессия менеджера по персоналу — количество предложений для соискателей с дипломом СПО выросло в 2,4 раза (+141%), а средняя предлагаемая зарплата достигла 100 625 рублей в месяц.

На втором месте расположились инженеры-механики с ростом вакансий на 52% и средним предложением в 110 000 рублей. Замыкают тройку лидеров инженеры-техники (+44%), которым работодатели готовы платить в среднем 114 954 рубля в месяц.

В пятерку наиболее активных направлений также вошли: агрономы — рост вакансий на 41%, средняя зарплата 50 000 рублей, менеджеры по работе с клиентами — рост на 22%, средняя зарплата 76 689 рублей.

Рязанская область показывает уверенный рост, но уступает по динамике некоторым соседним регионам. Лидером среди регионов стала Тверская область, где число вакансий для выпускников СПО увеличилось в 2,5 раза (+153%), при средней зарплате 59 753 рубля. На втором месте — Владимирская область (+139%, 70 051 рубль), на третьем — Воронежская область (+137%, 65 900 рублей). Рост спроса в этих регионах эксперты связывают с развитием промышленности и реализацией крупных инвестиционных проектов.

Интересно, что выпускники колледжей и техникумов также демонстрируют четкие предпочтения при поиске работы. Наибольший рост просмотров вакансий зафиксирован в сфере добычи и переработки полезных ископаемых (+32%), энергетике (+20%) и сфере искусства и развлечений (+12%).

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