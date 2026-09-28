В ночном клубе на Почтовой в Рязани прошел рейд, задержаны подростки и изъято 62 литра алкоголя

В ночь с пятницы на субботу в Рязани состоялось крупное профилактическое мероприятие, направленное на пресечение уличной преступности и нарушений общественного порядка. Сотрудники УМВД России по Рязанской области совместно с бойцами регионального управления Росгвардии проверили популярное досуговое заведение и прилегающую территорию.

Основным объектом внимания правоохранителей стал ночной клуб в центре города на улице Почтовой. Поводом для внеплановой проверки послужили многочисленные жалобы местных жителей на шумное поведение посетителей заведения. В рейде приняли участие сотрудники различных подразделений полиции и спецназа Росгвардии.

В ходе мероприятия особое внимание уделялось соблюдению комендантского часа для несовершеннолетних, миграционного и антинаркотического законодательства, а также поиску лиц, находящихся в федеральном розыске. По результатам проверки в отдел полиции для установления личности и выяснения обстоятельств были доставлены 14 человек, среди которых оказались двое подростков.

В отношении родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Кроме того, стражи порядка изъяли в клубе 62 литра алкогольной продукции, образцы которой направлены на проведение лабораторных исследований.

Параллельно с проверкой заведения полицейские контролировали ситуацию на самой улице Почтовой. В ходе патрулирования в отдел полиции были доставлены более десяти граждан. В отношении нарушителей спокойствия составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 20.20 (распитие алкоголя в запрещенных местах) и 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения) КоАП РФ.