Прокуратура обязала власти Рязани отремонтировать дорогу на Светлом проезде

Надзорное ведомство выявило серьезные нарушения в содержании дорог Октябрьского района Рязани. Прокуратура района провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и заставила ответственные службы заняться ремонтом.

В ходе инспекции сотрудники прокуратуры установили, что на улице Светлый проезд дорожное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии. На асфальтовом полотне образовались множество ям, размеры которых превышают установленные нормативные значения. Подобные дефекты создают реальную угрозу безопасности как для водителей, так и для пешеходов.

По результатам проверки прокуратура Октябрьского района внесла официальное представление в Управление дорожного хозяйства и транспорта Администрации города Рязани. В документе содержится требование об оперативном устранении выявленных дефектов и приведении дорожного покрытия на Светлом проезде в полное соответствие с действующими нормативными стандартами.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что фактическое выполнение ремонтных работ и устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры.