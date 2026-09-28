Texture фото создан(а) aleksandarlittlewolf - ru.freepik.com
Транспорт и дороги

Прокуратура обязала власти Рязани отремонтировать дорогу на Светлом проезде

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Надзорное ведомство выявило серьезные нарушения в содержании дорог Октябрьского района Рязани. Прокуратура района провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и заставила ответственные службы заняться ремонтом.

В ходе инспекции сотрудники прокуратуры установили, что на улице Светлый проезд дорожное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии. На асфальтовом полотне образовались множество ям, размеры которых превышают установленные нормативные значения. Подобные дефекты создают реальную угрозу безопасности как для водителей, так и для пешеходов.

По результатам проверки прокуратура Октябрьского района внесла официальное представление в Управление дорожного хозяйства и транспорта Администрации города Рязани. В документе содержится требование об оперативном устранении выявленных дефектов и приведении дорожного покрытия на Светлом проезде в полное соответствие с действующими нормативными стандартами.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что фактическое выполнение ремонтных работ и устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
В Рязанской области число вакансий для выпускников колледжей выросло в 2 раза
Следующая статья
В Рязани завершили консервацию городских фонтанов
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Новости России

Очевидец обратил внимание на странную деталь в гибели Соседова

Организатор конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока 2026»...
Новости кино и ТВ

Перед смертью Сергей Соседов раскритиковал себя и признался, что не умеет жить

Перед смертью Сергей Соседов дал откровенное интервью и прямо рассказал о своих недостатках.
Политика

Предсказавший распад СССР историк назвал год окончания СВО. События резко ускорились, развязка близка

Эммануэль Тодд еще в 1976 году предсказал распад СССР. Теперь он назвал год, когда решится судьба конфликта на Украине.
Новости России

Эксперт сравнил новую тактику ВС России с ударами по нервной системе

Удары российской армии по дата-центрам на Украине принципиально отличаются...
Политика

Выяснилась истинная причина грубости Зеленского после заседания ООН

Замглавреда «МК» разобрал, почему у Зеленского сдали нервы, и нашёл в его словах закономерность, которая повторяется уже не первый раз.
Темы
Происшествия

В ночном клубе на Почтовой в Рязани прошел рейд, задержаны подростки и изъято 62 литра алкоголя

Поводом для внеплановой проверки послужили многочисленные жалобы местных жителей на шумное поведение посетителей заведения.
Новости России

В Ленобласти испытали новейший боевой лазер против БПЛА

В тестировании новейшей системы приняли участие военнослужащие службы радиационной, химической и биологической защиты Северо-Западного округа Росгвардии совместно с представителями оборонно-промышленного комплекса.
Новости кино и ТВ

Самолет с телом Сергея Соседова приземлился в Москве, названа дата похорон

Организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026» Виктор Беззубов сообщил предварительные детали предстоящего прощания.
Общество

В Рязанской области число вакансий для выпускников колледжей выросло в 2 раза

Среднее зарплатное предложение для специалистов с дипломом колледжа или техникума в Рязанской области составило 79 965 рублей в месяц.
Погода

Дождь и туман ожидаются 29 сентября в Рязанской области

К утру в некоторых районах области возможно образование тумана, водителям рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах, включать противотуманные фары и соблюдать дистанцию.
Происшествия

В Рязани пьяный мужчина вытащил водителя из машины и угнал его автомобиль

18-летний владелец автомобиля ВАЗ-2107 возвращался домой и, подъезжая к пешеходному переходу, резко затормозил, чтобы пропустить мужчину.
Медицина

В Рязани врачи вылечили пациента с неоперабельным раком легкого

Мужчине были категорически противопоказаны как хирургическое вмешательство, так и системная химиотерапия.
Новости кино и ТВ

Шесть атлетов покинули шоу «Титаны» 27 сентября, Нагорный обвинил соперницу в разрушении семьи

За главный приз в 10 миллионов рублей сражаются олимпийские чемпионы, профессиональные спортсмены, артисты и популярные блогеры.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье