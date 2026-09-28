В Ленобласти испытали новейший боевой лазер против БПЛА

В Ленинградской области прошли испытания боевого лазерного комплекса, предназначенного для нейтрализации беспилотных летательных аппаратов. В тестировании новейшей системы приняли участие военнослужащие службы радиационной, химической и биологической защиты Северо-Западного округа Росгвардии совместно с представителями оборонно-промышленного комплекса.

Ключевой особенностью прототипа стала его мобильность: лазерная установка была смонтирована на базе полноприводного внедорожного автомобиля. Это позволяет оперативно перебрасывать комплекс в различные точки и применять его в условиях, максимально приближенных к реальным боевым.

В ходе тестов росгвардейцы проверяли тактико-технические характеристики оружия. Мишенями выступали беспилотники различных моделей, которые имитировали полет с разными скоростными характеристиками, на различной высоте и с элементами маневрирования.

По результатам проведенных стрельб и анализа полученных данных будут сформированы конкретные рекомендации. Они направлены на дальнейшее совершенствование приемов и тактических способов боевого применения лазерной установки.