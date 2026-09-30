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Происшествия

В рязанском молоке обнаружили антибиотики, предпринимателя оштрафовали на 30 000 рублей

Анастасия Мериакри
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Арбитражный суд Рязанской области вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя, который был привлечен к административной ответственности за систематическое невыполнение требований надзорных органов в сфере пищевой безопасности.

Поводом для разбирательства стала внеплановая выездная проверка Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. Инспекторы выявили, что предприниматель проигнорировал ранее выданное предписание об устранении нарушений технических регламентов Таможенного союза о безопасности пищевой и молочной продукции.

В ходе осмотра производственных помещений были зафиксированы грубые санитарные нарушения: отсутствие должной системы прослеживаемости продукции и совместное хранение обезличенной молочной продукции с доброкачественной, неудовлетворительное состояние помещения приемки сырого молока, включая сколы напольной плитки, наличие загрязнений на полу холодильной камеры.

Наиболее серьезным нарушением стал результат лабораторного анализа, проведенного через федеральную государственную информационную систему «ВетИС». Выяснилось, что партия питьевого пастеризованного молока жирностью 2,5% объемом 3000 литров (дата выработки 12.06.2026) содержала макролидный антибиотик азитромицин. Его концентрация составила 12,64 мкг/кг, хотя нормативы строго запрещают наличие данного вещества. При этом у предпринимателя имелась действующая декларация о соответствии продукции требованиям безопасности.

Административный орган квалифицировал бездействие бизнесмена по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение законного предписания органа государственного надзора). Суд полностью согласился с доводами Россельхознадзора, отметив, что у предпринимателя была реальная возможность устранить нарушения, однако он не предпринял всех зависящих от него мер.

Учитывая существенный характер правонарушения, создающего прямую угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, суд назначил ИП Исаеву В.Н. наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.

На момент публикации материала решение суда еще не вступило в законную силу.

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