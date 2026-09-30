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Медицина

В Рязани врачи выявили аневризму аорты у пациента с заболеванием легких

Анастасия Мериакри
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Специалисты Рязанской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко диагностировали аневризму грудной аорты у 68-летнего мужчины, чьи симптомы изначально указывали на другое заболевание.

Пациент поступил в пульмонологическое отделение с диагнозом хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) третьей стадии. Его жалобы включали прогрессирующую одышку, усиление кашля с вязкой мокротой и давящую боль за грудиной. Кроме того, в последние две недели мужчину беспокоила охриплость голоса. На первый взгляд, такая клиническая картина полностью соответствовала стандартному обострению хронического легочного заболевания.

Однако рязанские пульмонологи обратили внимание на нетипичные для ХОБЛ признаки. При осмотре врачи зафиксировали асимметрию пульсации на лучевых артериях, а также обнаружили необычное пульсирующее образование в области яремной вырезки на шее. Эти тревожные симптомы стали веским поводом для назначения углубленного аппаратного обследования.

Компьютерная томография грудной клетки подтвердила опасения медиков: у пациента была выявлена аневризма грудной аорты диаметром 5,2 см. Пациент был незамедлительно проконсультирован сосудистым хирургом. В настоящее время на фоне терапии обострения ХОБЛ и медикаментозной коррекции артериального давления состояние мужчины стабилизировалось. Он переведён в сосудистое отделение для решения вопроса о дальнейшем хирургическом лечении.

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