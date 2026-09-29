МЧС предупредило рязанцев о сильном тумане 30 сентября

МЧС Рязанской области выпустило предупреждение для автомобилистов и пешеходов региона. По данным синоптиков, в ночь и утром 30 сентября на территории региона местами ожидается сильный туман.

Согласно сообщению МЧС, видимость в зоне действия тумана ухудшится до 200–500 метров. Такие погодные условия создают повышенную опасность на дорогах.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону: 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.