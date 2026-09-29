В Рязани 30 сентября пройдет патриотический автопробег

Общественная палата Рязанской области анонсировала проведение масштабной автомобильной акции, приуроченной к важной государственной дате. Мероприятие призвано символически отметить годовщину воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

Сбор участников автопробега назначен на 30 сентября. Стартовая точка маршрута расположена на парковке возле торгового центра «Премьер», который находится на Московском шоссе. Начало движения колонны запланировано ровно на 12:00.

Организаторы приглашают всех неравнодушных автомобилистов и жителей города присоединиться к акции.

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