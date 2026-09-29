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Новости России

Гадалка убедила присяжных в невиновности подсудимого, обвиняемого в убийстве

Анастасия Мериакри
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В Челябинской области присяжная, занимающаяся гаданием, спасла обвиняемого в тяжких преступлениях от тюремного заключения. Благодаря её стараниям, коллегия и суд признали его невиновным.

По версии следствия, трагедия произошла в октябре 2018 года в поселке Слюдорудник под Кыштымом. Обвиняемый задушил 58-летнюю местную жительницу, а затем похитил ее ювелирные украшения на общую сумму более 90 тысяч рублей. Долгое время преступнику удавалось избегать наказания, однако в ноябре 2024 года он был задержан правоохранительными органами и привлечен к уголовной ответственности по статьям об убийстве и разбое.

Дело рассматривалось в Челябинском областном суде с участием коллегии присяжных заседателей. Как сообщил источник URA.RU, знакомый с составом коллегии, среди присяжных оказалась женщина, практикующая гадание. Именно она, по словам собеседника агентства, заявила о невиновности подсудимого, опираясь на свое «предвидение». В итоге ее аргументы убедили остальных членов коллегии и суд, что привело к вынесению оправдательного приговора.

Прокуратура не согласилась с таким исходом и обжаловала решение суда. Второй апелляционный суд общей юрисдикции тщательно изучил материалы уголовного дела и выслушал мнения всех участников процесса.

В своем постановлении судебная коллегия удовлетворила апелляционное представление прокуратуры. Приговор Челябинского областного суда был отменен, а уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство в тот же суд, но уже в ином составе.

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