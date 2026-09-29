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Экономика и бизнес

Жители Рязанской области готовы вложить 375 тысяч рублей в запуск своего бизнеса

Анастасия Мериакри
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Согласно исследованию платформ «Авито Промо» и «Авито Товаров», в котором приняли участие 10 тысяч россиян, значительная часть жителей Рязанской области всерьез задумывается о собственном деле.

Результаты опроса показали, что 28% респондентов из Рязанской области уже ведут бизнес или твердо намерены открыть его в ближайшие один-два года. Еще 34% опрошенных пока не приняли окончательного решения, но активно рассматривают такую возможность.

Среди наиболее востребованных направлений лидируют сфера услуг, а также хобби, творчество и рукоделие – эти ниши выбрали по 20% будущих предпринимателей. Далее следуют индустрия красоты и ухода (14%), общественное питание, развлечения и IT-продукты (по 13%), а также строительство, ремонт и торговля одеждой (по 12%).

Интересно, что предпочтения сильно зависят от гендерного фактора. Мужчины чаще ориентируются на сферу услуг (21%), строительный сегмент (20%) и цифровые технологии (18%). Женщины же отдают приоритет творческим проектам и рукоделию (26%), бьюти-индустрии (22%) и услугам (19%).

Главным драйвером для начала собственного дела рязанцы называют желание работать на себя (36%). Немало и тех, кто стремится увеличить свой доход (34%) или превратить любимое хобби в источник заработка (30%). Для 17% ключевым фактором является возможность удаленной работы.

Если бы решение нужно было принять прямо сейчас, 36% в первую очередь занялись бы финансовым планированием и расчетом стартовых расходов. 35% сочли бы приоритетным анализ спроса и изучение конкурентов. Регистрация бизнеса (23%) и поиск первых клиентов (20%) стали бы следующими шагами.

Финансовые ожидания также оказались конкретными. В среднем житель Рязанской области готов инвестировать в старт своего дела около 375 тысяч рублей. При этом значительная часть новичков рассчитывает на скромный бюджет: 15% планируют уложиться в 50 тысяч рублей, 16% – в диапазон от 50 до 100 тысяч, а 17% готовы вложить от 100 до 300 тысяч рублей.

В вопросах продвижения будущие предприниматели делают ставку на цифровые каналы. 23% респондентов уже выбрали или выбрали бы площадки электронной коммерции в качестве стартовой площадки для бизнеса. Для рекламы 20% планируют привлечь специалистов или агентства для работы на маркетплейсах, 19% готовы продвигаться там самостоятельно, а 17% рассчитывают на силу коротких вертикальных видео.

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