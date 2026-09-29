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Происшествия

В Рязани завели дело против 17-летнего новосибирца за настройку оборудования для мошенников

Анастасия Мериакри
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Следственные органы СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего гражданина. 17-летний житель Новосибирской области подозревается в незаконном использовании и обеспечении функционирования абонентских терминалов для совершения преступлений в составе организованной группы (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ).

По версии следствия, в июле 2026 года подросток через мессенджер Telegram вступил в преступную группу. Под руководством иностранного куратора ему была отведена роль технического исполнителя. В августе 2026 года фигурант по указанию организаторов прибыл в Москву, где получил специализированное телекоммуникационное оборудование.

Молодой человек перевез аппаратуру в Рязань, разместил ее в арендованной квартире и настроил бесперебойную работу. Данное оборудование (так называемые «серые» SIM-боксы) позволяло мошенникам пропускать телефонный трафик, подменять номера и совершать массовые звонки гражданам России с целью дистанционного хищения их денежных средств.

Противоправная деятельность фигуранта была оперативно пресечена следователями регионального управления СК России во взаимодействии с сотрудниками УМВД по Рязанской области. Оборудование изъято. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы.

В СК России обратили особое внимание на тревожную тенденцию: злоумышленники активно вовлекают в противоправную деятельность граждан, в том числе несовершеннолетних, заманивая их обещаниями высокого и легкого дохода.

Ведомство напоминает: установка, настройка и обслуживание подобного телекоммуникационного оборудования используются исключительно для совершения мошенничеств. Согласие на такие «подработки» влечет за собой реальную уголовную ответственность. При получении подобных предложений в интернете следует немедленно прекратить общение и сообщить об этом в правоохранительные органы.

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