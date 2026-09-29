Павел Малков ответил на жалобы рязанцев о пробках на Московском шоссе

На заседании правительства Рязанской области, состоявшемся 29 сентября, одной из ключевых тем стала транспортная доступность и жалобы жителей на дорожную инфраструктуру. Губернатор Павел Малков прокомментировал обращения граждан и дал поручения профильным ведомствам.

Часть обращений касалась заторов на Московском шоссе, где в настоящее время ведется масштабная реконструкция участка дороги. Отвечая на недовольство автомобилистов, глава региона подчеркнул, что работы ведутся строго по графику, а их завершение запланировано до наступления Нового года.