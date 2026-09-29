Фото пресс-службы Госдумы РФ
Политика

Макаров, Головин и Матыцин: кто может возглавить комитеты Госдумы

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

«Единая Россия» определилась с кандидатами на посты председателей 20 комитетов Госдумы девятого созыва. Среди них Андрей Макаров, Николай Шульгинов, Павел Крашенинников, Пётр Толстой и Олег Матыцин. Об этом сообщает «Интерфакс».

На заседании фракции во вторник предложили Андрея Макарова на пост главы комитета по бюджету и налогам, Николая Шульгинова, на комитет по энергетике, Павла Крашенинникова, на комитет по конституционному и гражданскому законодательству, а Максима Топилина, на комитет по экономической политике.

Комитет по обороне может возглавить Владимир Касатонов. На пост руководителя комитета по уголовному и административному законодательству выдвинули Юрия Петрова, по просвещению, Ирину Белых, по молодежной политике, Владислава Головина, выпускника десантного училища в Рязани.

Олег Морозов предложен на должность главы комитета по контролю, Сергей Боярский, по информационной политике. Ольга Казакова может возглавить комитет по культуре, Евгений Москвичёв, по транспорту, Владимир Гутенёв, по промышленности и торговле.

Сергея Пахомова выдвинули на пост председателя комитета по строительству и ЖКХ. Владимир Иванов может возглавить комитет по делам национальностей, Олег Матыцин, по физической культуре и спорту.

В число кандидатов вошли Василий Пискарёв, комитет по безопасности и противодействию коррупции, Пётр Толстой, комитет по международным делам, Ирина Гусева, комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Александр Сидякин предложен на пост главы комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

Таким образом, представители парламентского большинства могут получить руководящие посты в 20 из 34 комитетов Госдумы. Распределение должностей проходит в рамках так называемого пакетного соглашения.

Фракция «Единая Россия» определилась и с кандидатами на руководство комиссиями нижней палаты. Виктор Пинский предложен на пост главы комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы, Валентина Терешкова, комиссии по вопросам депутатской этики, Эрнест Валеев, комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов и мандатным вопросам.

Всего в Госдуме девятого созыва планируют создать четыре комиссии. Окончательно кандидатуры руководителей комитетов и комиссий должны быть утверждены депутатами на заседаниях палаты.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Павел Малков ответил на жалобы рязанцев о пробках на Московском шоссе
Следующая статья
Рязанский бизнесмен осужден в Липецке за хищение 600 тысяч рублей через фиктивное обучение безработных
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Перед смертью Сергей Соседов раскритиковал себя и признался, что не умеет жить

Перед смертью Сергей Соседов дал откровенное интервью и прямо рассказал о своих недостатках.
Новости кино и ТВ

Журналисты рассказали о мистических совпадениях в гибели Сергея Соседова

Гибель в день рождения отца, нетронутые тёплые ботинки и странные звонки матери. Что насторожило в трагедии с известным критиком?
Интересное

Жириновский, Ванга и индийский пророк Ананд предсказали на осень 2026-го одно и то же

Три провидца говорят об одном и том же. Осень 2026 года станет переломной.
Новости России

Очевидец обратил внимание на странную деталь в гибели Соседова

Организатор конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока 2026»...
Политика

Военкор Филатов рассказал, по каким объектам в России могут ударить в ближайшее время

Военкор Филатов допустил удары Украины по объектам телевещания в России
Темы
Здоровье

Гастроэнтеролог назвал самое опасное сочетание продуктов для печени. Они вреднее алкоголя 

Гастроэнтеролог объяснил, что сильнее всего нагружает печень и почему опасно сочетать жирную еду, сладости и алкоголь.
Политика

Полковник рассказал о новой тактике ВСУ на фронте

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил о массированных атаках ВСУ и переброске резервов на угрожающие направления фронта.
Новости России

Песков объяснил, зачем иностранные компании передают под управление

Песков заявил, что передача иностранных компаний во временное управление не означает смену собственника. Кремль считает этот процесс обратимым.
Транспорт и дороги

Мэрия Рязани ответила на предложение установить в городе новый светофор

Жительница Рязани в комментариях на странице ВКонтакте губернатора Рязанской области Павла Малкова предложила установить светофор на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Шереметьевской.
Транспорт и дороги

Три человека пострадали в ДТП с «Приорой» и «Ниссаном» в Рязанском округе

Три человека пострадали в ДТП в Рязанском муниципальном округе 28 сентября. На дороге столкнулись «Лада Приора» и «Ниссан».
Погода

Стало известно, какая погода ждет Рязань в последний день сентября

Погода в Рязанской области 30 сентября и 1 октября будет сухой. Днем воздух прогреется до +18 градусов, ночью температура опустится до +2.
Политика

Депутат Колесник объяснил, почему Зеленский врёт о мобилизации в России

Депутат Андрей Колесник заявил, что дополнительная мобилизация в России не планируется. Он прокомментировал слова Владимира Зеленского.
Новости кино и ТВ

Концерт Александра Реввы отменили в Новосибирске после обращений общественника

Концерт Александра Реввы в Новосибирске, запланированный на 29 сентября,  отменили. Глава Союза отцов Сергей Майоров рассказал о своих обращениях и реакции на решение.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье