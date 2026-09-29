Макаров, Головин и Матыцин: кто может возглавить комитеты Госдумы

«Единая Россия» определилась с кандидатами на посты председателей 20 комитетов Госдумы девятого созыва. Среди них Андрей Макаров, Николай Шульгинов, Павел Крашенинников, Пётр Толстой и Олег Матыцин. Об этом сообщает «Интерфакс».

На заседании фракции во вторник предложили Андрея Макарова на пост главы комитета по бюджету и налогам, Николая Шульгинова, на комитет по энергетике, Павла Крашенинникова, на комитет по конституционному и гражданскому законодательству, а Максима Топилина, на комитет по экономической политике.

Комитет по обороне может возглавить Владимир Касатонов. На пост руководителя комитета по уголовному и административному законодательству выдвинули Юрия Петрова, по просвещению, Ирину Белых, по молодежной политике, Владислава Головина, выпускника десантного училища в Рязани.

Олег Морозов предложен на должность главы комитета по контролю, Сергей Боярский, по информационной политике. Ольга Казакова может возглавить комитет по культуре, Евгений Москвичёв, по транспорту, Владимир Гутенёв, по промышленности и торговле.

Сергея Пахомова выдвинули на пост председателя комитета по строительству и ЖКХ. Владимир Иванов может возглавить комитет по делам национальностей, Олег Матыцин, по физической культуре и спорту.

В число кандидатов вошли Василий Пискарёв, комитет по безопасности и противодействию коррупции, Пётр Толстой, комитет по международным делам, Ирина Гусева, комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Александр Сидякин предложен на пост главы комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

Таким образом, представители парламентского большинства могут получить руководящие посты в 20 из 34 комитетов Госдумы. Распределение должностей проходит в рамках так называемого пакетного соглашения.

Фракция «Единая Россия» определилась и с кандидатами на руководство комиссиями нижней палаты. Виктор Пинский предложен на пост главы комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы, Валентина Терешкова, комиссии по вопросам депутатской этики, Эрнест Валеев, комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов и мандатным вопросам.

Всего в Госдуме девятого созыва планируют создать четыре комиссии. Окончательно кандидатуры руководителей комитетов и комиссий должны быть утверждены депутатами на заседаниях палаты.