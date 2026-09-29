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Политика

Полковник рассказал о новой тактике ВСУ на фронте

Алексей Самохин
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Вооруженные силы Украины перебросили резервы на направления, где российские войска продолжают наступление. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, украинские подразделения усилили атаки сразу на нескольких участках фронта. Речь идет о Запорожском и Краснолиманском направлениях.

«Они начали массированные атаки на угрожающих направлениях, на запорожском направлении, и самое главное, ожесточенные атаки идут на краснолиманском направлении», — сказал Матвийчук.

Эксперт считает, что Киев задействовал имеющиеся резервы, чтобы сдержать продвижение российских войск. При этом Матвийчук связал усиление атак с попытками украинской стороны не допустить окружения своих подразделений.

«Противник понимает, что окружение неизбежно, и пытается его предотвратить», — заявил полковник в отставке.

Ранее Матвийчук допустил рост случаев неповиновения в ВСУ на фоне дефицита ресурсов и разногласий с командованием.  По мнению эксперта, ситуация может быть связана с нехваткой боеприпасов и проблемами с выполнением поставленных задач. Матвийчук считает, что отдельные командиры могут отказываться от исполнения распоряжений, если считают их невыполнимыми.

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