Андрей Красов, фото: ryazan.er.ru
Политика

Андрей Красов объяснил, кому выгодны слухи о мобилизации в России

Алексей Самохин
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Первый зампред комитета Госдумы по обороне, депутат от Рязанско области Андрей Красов заявил, что оснований для мобилизации в России нет. Слухи о ней, по его словам, играют на руку противнику. Слова депутата приводит RTVI

Красов отметил, что сейчас активно идёт набор контрактников, и все потребности Вооружённых сил закрываются. Он сослался и на руководство страны, которое уже говорило, что условий для полной или частичной мобилизации не существует.

Поводом для разговоров стала публикация Bloomberg. Агентство написало о якобы подготовке «скрытой мобилизации» и опасениях чиновников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии RTVI сказал, что у властей нет планов призывать в армию 300 тысяч человек до конца 2026 года.

Красов считает, что слухи выгодны тем, с кем Россия сейчас находится в вооружённом конфликте, и коллективному Западу. Запад хочет ударить и по российской экономике, и добиться военного успеха на поле боя.

«Распространяющие такие слухи как раз льют воду на мельницу западных стран», — сказал депутат.

Пока официальная позиция одна: мобилизацию не готовят, людей набирают по контракту. Рязанцам, которых тревожат такие разговоры, стоит проверять новости по заявлениям Кремля и Минобороны, а не доверять слухам и домыслам.

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