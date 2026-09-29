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Новости России

Ozon запустил оплату заказов наличными

Анастасия Мериакри
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Ozon расширил линейку платежных инструментов, добавив покупателям возможность рассчитываться наличными средствами. Новая опция доступна для заказов стоимостью до 15 тысяч рублей.

Чтобы воспользоваться этой функцией, покупателю не обязательно быть клиентом Ozon Банка или иметь его карту. Процесс оплаты максимально упрощен: при оформлении заказа в мобильном приложении пользователь выбирает соответствующий способ оплаты, после чего получает уникальный штрихкод.

Для внесения денег необходимо подойти к любому банкомату Ozon Банка. На данный момент сеть насчитывает более 1400 устройств, расположенных в 170 городах и населенных пунктах России. В меню банкомата нужно выбрать сервис «Оплатить заказ», отсканировать штрихкод с экрана смартфона и внести требуемую сумму купюрами. После успешной транзакции товар можно будет забрать в пункте выдачи.

В пресс-службе маркетплейса отметили, что данное решение продиктовано запросами самой аудитории.

«Ozon постоянно работает над совершенствованием клиентского пути, быстрая и удобная оплата товаров — его важная часть. Мы уже предлагаем различные способы на выбор покупателя и теперь добавили возможность расплачиваться наличными, так как видим, что спрос на наличные средства все еще есть, несмотря на развитые цифровые инструменты», — пояснили в компании.

К концу 2027 года компания планирует увеличить сеть собственных банкоматов до 3 тысяч устройств.

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