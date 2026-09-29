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Общество

Жители трёх улиц в Рязани на 7 часов останутся без воды 30 сентября

Анастасия Мериакри
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Жителей нескольких домов в Рязани предупредили о временном прекращении подачи холодной воды в среду, 30 сентября 2026 года. Причиной временных неудобств станут плановые ремонтные работы на сетях городского водопровода.

Подача ресурса будет прекращена в утренние часы и продлится более семи часов. Без холодной воды абоненты останутся в период с 09:30 до 17:00.

В список отключенных адресов вошли:

  • улица Грибоедова, дома № 3а и № 9;
  • улица Есенина, дом № 15 (здесь расположено здание бассейна «Спартак»), дом № 34 и дом № 36б (бизнес-центр «Квадрум»);
  • улица Либкнехта, дом № 9.

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