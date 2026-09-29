Жители трёх улиц в Рязани на 7 часов останутся без воды 30 сентября

Жителей нескольких домов в Рязани предупредили о временном прекращении подачи холодной воды в среду, 30 сентября 2026 года. Причиной временных неудобств станут плановые ремонтные работы на сетях городского водопровода.
Подача ресурса будет прекращена в утренние часы и продлится более семи часов. Без холодной воды абоненты останутся в период с 09:30 до 17:00.
В список отключенных адресов вошли:
- улица Грибоедова, дома № 3а и № 9;
- улица Есенина, дом № 15 (здесь расположено здание бассейна «Спартак»), дом № 34 и дом № 36б (бизнес-центр «Квадрум»);
- улица Либкнехта, дом № 9.