Рязанцы стали больше заботиться о здоровье

Каждый пятый житель Рязани (22%) рассказал, что его друзья и близкие активно следят за своим здоровьем — это на 6 процентных пунктов (п.п.) больше, чем годом ранее. Такие данные получила СберСтрахование по итогам исследования, приуроченного ко Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября.

Выше всего приверженность внимательному отношению к своему состоянию у жителей Иркутска и Пензы (по 39%), Севастополя (35%) и Кирова (33%). Этот тренд наиболее распространён среди молодых россиян в возрасте 18-30 лет (35%).

Некоторые заболевания могут серьёзно повлиять на качество и продолжительность жизни. Это вызывает тревогу у многих россиян: так, каждый седьмой респондент (14,5%) боится проблем с сердцем и сосудами — инфаркта и инсульта. Эти болезни уступают только онкологии, которая пугает каждого второго (51,7%).

Своевременно выявить такое заболевание и улучшить прогноз его лечения помогает диагностика. Поэтому особенно важно регулярно ходить на плановые медицинские осмотры. Как показали результаты исследования, за последние два года диспансеризацию прошли 75% опрошенных жителей Рязани — это на 28 п.п. больше, чем годом ранее. Это один из самых высоких результатов среди городов исследования.

Однако одних чекапов недостаточно. Большой вклад в поддержание здоровья вносит повседневный образ жизни, который во многом определяет, как долго люди смогут сохранять активность и хорошее самочувствие. Важную роль здесь играет разнообразное и полезное питание. Согласно исследованию, свежие овощи и фрукты не реже нескольких раз в неделю едят 85% семей Рязани — в прошлом году таких было 78%. Ещё один значимый фактор — регулярная физическая нагрузка. Ей уделяют внимание 26% опрошенных рязанцев, что на 6 п.п. больше по сравнению с 2025 годом.

Отказ от вредных привычек также снижает нагрузку на сердце и сосуды, но пока сделать это получается не у всех. По данным исследования, не реже раза в месяц алкоголь употребляют 38% жителей Рязани. А сигареты, в том числе электронные, и вейпы регулярно курят 20% опрошенных.

Наталья Харина, директор медицинского страхования СберСтрахования:

«Многие нарушения в работе организма, в том числе сердечно-сосудистые, могут долго развиваться незаметно, поэтому важно не ждать, когда состояние ухудшится. Регулярные визиты к врачам особенно важны для людей с хроническими заболеваниями, которые необходимо постоянно контролировать. По данным нашего исследования, 29% опрошенных ходят к специалистам примерно раз в месяц, 10% — несколько раз в месяц. Ещё 41% — не реже нескольких раз в год. Но, к сожалению, даже внимательное отношение к своему самочувствию полностью не исключает риск постановки серьёзного диагноза, поэтому важно заранее продумать, какая помощь может потребоваться и как её получить. В такой ситуации дополнительную поддержку могут дать страховые программы. Они покрывают не только лечение, но и связанные с ним поездки, позволяя снизить финансовую нагрузку на семью в сложный период».

Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Здоровые привычки — хорошая основа для того, чтобы дольше сохранять активность и отличное самочувствие. Но важно не ограничиваться только ими и вовремя подключать медицинское наблюдение. В Рязани внимание к здоровью заметно и по доле тех, кто проходит диспансеризацию, и по тому, как часто горожане обращаются к врачам. Больше половины посещают специалистов хотя бы несколько раз в год. Для многих внимание к своему состоянию становится частью рутины. Страховые программы могут поддержать такую привычку: они помогают получить необходимую медицинскую помощь и снизить финансовую нагрузку на семью, если потребуется дорогостоящее лечение».

Исследование проводилось в сентябре 2026 года среди жителей 37 российских городов с населением более 500 тыс. человек.

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