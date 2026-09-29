Изображение от freepik
Общество

Рязанцы стали больше заботиться о здоровье

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Каждый пятый житель Рязани (22%) рассказал, что его друзья и близкие активно следят за своим здоровьем — это на 6 процентных пунктов (п.п.) больше, чем годом ранее. Такие данные получила СберСтрахование по итогам исследования, приуроченного ко Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября.

Выше всего приверженность внимательному отношению к своему состоянию у жителей Иркутска и Пензы (по 39%), Севастополя (35%) и Кирова (33%). Этот тренд наиболее распространён среди молодых россиян в возрасте 18-30 лет (35%).

Некоторые заболевания могут серьёзно повлиять на качество и продолжительность жизни. Это вызывает тревогу у многих россиян: так, каждый седьмой респондент (14,5%) боится проблем с сердцем и сосудами — инфаркта и инсульта. Эти болезни уступают только онкологии, которая пугает каждого второго (51,7%).

Своевременно выявить такое заболевание и улучшить прогноз его лечения помогает диагностика. Поэтому особенно важно регулярно ходить на плановые медицинские осмотры. Как показали результаты исследования, за последние два года диспансеризацию прошли 75% опрошенных жителей Рязани — это на 28 п.п. больше, чем годом ранее. Это один из самых высоких результатов среди городов исследования.

Однако одних чекапов недостаточно. Большой вклад в поддержание здоровья вносит повседневный образ жизни, который во многом определяет, как долго люди смогут сохранять активность и хорошее самочувствие. Важную роль здесь играет разнообразное и полезное питание. Согласно исследованию, свежие овощи и фрукты не реже нескольких раз в неделю едят 85% семей Рязани — в прошлом году таких было 78%. Ещё один значимый фактор — регулярная физическая нагрузка. Ей уделяют внимание 26% опрошенных рязанцев, что на 6 п.п. больше по сравнению с 2025 годом.

Отказ от вредных привычек также снижает нагрузку на сердце и сосуды, но пока сделать это получается не у всех. По данным исследования, не реже раза в месяц алкоголь употребляют 38% жителей Рязани. А сигареты, в том числе электронные, и вейпы регулярно курят 20% опрошенных.

Наталья Харина, директор медицинского страхования СберСтрахования:

«Многие нарушения в работе организма, в том числе сердечно-сосудистые, могут долго развиваться незаметно, поэтому важно не ждать, когда состояние ухудшится. Регулярные визиты к врачам особенно важны для людей с хроническими заболеваниями, которые необходимо постоянно контролировать. По данным нашего исследования, 29% опрошенных ходят к специалистам примерно раз в месяц, 10% — несколько раз в месяц. Ещё 41% — не реже нескольких раз в год. Но, к сожалению, даже внимательное отношение к своему самочувствию полностью не исключает риск постановки серьёзного диагноза, поэтому важно заранее продумать, какая помощь может потребоваться и как её получить. В такой ситуации дополнительную поддержку могут дать страховые программы. Они покрывают не только лечение, но и связанные с ним поездки, позволяя снизить финансовую нагрузку на семью в сложный период».

Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Здоровые привычки — хорошая основа для того, чтобы дольше сохранять активность и отличное самочувствие. Но важно не ограничиваться только ими и вовремя подключать медицинское наблюдение. В Рязани внимание к здоровью заметно и по доле тех, кто проходит диспансеризацию, и по тому, как часто горожане обращаются к врачам. Больше половины посещают специалистов хотя бы несколько раз в год. Для многих внимание к своему состоянию становится частью рутины. Страховые программы могут поддержать такую привычку: они помогают получить необходимую медицинскую помощь и снизить финансовую нагрузку на семью, если потребуется дорогостоящее лечение».

Исследование проводилось в сентябре 2026 года среди жителей 37 российских городов с населением более 500 тыс. человек.

Сбер сегодня — это крупная цифровая экосистема и финансовая группа: помимо классических банковских услуг в нее входят сервисы для недвижимости (Домклик), поиска работы (Работа.ру), медицины (СберЗдоровье), доставки (Купер, «Самокат») и развлечений (Okko, «Звук», Союзмультфильм), интеллектуальные устройства с нейросетью ГигаЧат (SberDevices).

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Три человека пострадали в ДТП с «Приорой» и «Ниссаном» в Рязанском округе
Следующая статья
Мэрия Рязани ответила на предложение установить в городе новый светофор
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Перед смертью Сергей Соседов раскритиковал себя и признался, что не умеет жить

Перед смертью Сергей Соседов дал откровенное интервью и прямо рассказал о своих недостатках.
Новости кино и ТВ

Журналисты рассказали о мистических совпадениях в гибели Сергея Соседова

Гибель в день рождения отца, нетронутые тёплые ботинки и странные звонки матери. Что насторожило в трагедии с известным критиком?
Интересное

Жириновский, Ванга и индийский пророк Ананд предсказали на осень 2026-го одно и то же

Три провидца говорят об одном и том же. Осень 2026 года станет переломной.
Новости России

Очевидец обратил внимание на странную деталь в гибели Соседова

Организатор конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока 2026»...
Политика

Военкор Филатов рассказал, по каким объектам в России могут ударить в ближайшее время

Военкор Филатов допустил удары Украины по объектам телевещания в России
Темы
Общество

Павел Малков сообщил о лидерстве Рязанской области по темпам роста несырьевого неэнергетического экспорта

Губернатор Павел Малков на заседании Правительства Рязанской области заявил, что регион занял первое место в России по темпам роста несырьевого неэнергетического экспорта.
Транспорт и дороги

РКБ «Глобус» создало единственные в России контроллеры для зарядки электробусов по технологии ПИТ

На выставке «Электротранс 2026» в Москве АО «РКБ «Глобус» представило всю линейку ультрабыстрых зарядных станций, а также отдельный комплекс с пантографом инвертированного типа (ПИТ) в паре с реальным электробусом.
Общество

Павел Малков назвал запрет продажи вейпов в Рязанской области необходимым шагом в борьбе за здоровье людей

Губернатор Павел Малков на заседании регионального Правительства высказался о законопроекте, предусматривающем временный запрет розничной продажи вейпов и жидкостей к ним в Рязанской области.
Общество

Рязанцам рассказали, как получить компенсацию за ЖКУ

Региональное министерство труда и социальной защиты населения информирует жителей Рязанской области о возможности оформления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Общество

РНПК помогла школьникам из Рязани отметить Всемирный день журавля

В Окском государственном природном биосферном заповеднике прошло празднование Всемирного дня журавля.
Культура и события

В Рязани прошел юбилейный фестиваль кино «Образ»

В этом году событие, организованное при поддержке Министерства культуры региона, установило рекорд по количеству участников и впервые включило в программу образовательный блок для кинематографистов.
Общество

Павел Малков сообщил о создании нового пешеходного пространства в Сасове

В микрорайоне Северный города Сасово Рязанской области продолжается благоустройство общественной территории.
Общество

«Р-Энергия» рассказала о поддержке бойцов СВО и работе с клиентами в сентябре

Компания «Р-Энергия» подвела итоги уходящего месяца. Сентябрь оказался насыщенным и включил несколько значимых направлений работы.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье