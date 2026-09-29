Павел Малков назвал запрет продажи вейпов в Рязанской области необходимым шагом в борьбе за здоровье людей

Губернатор Павел Малков на заседании регионального Правительства высказался о законопроекте, предусматривающем временный запрет розничной продажи вейпов и жидкостей к ним в Рязанской области. Документ 29 сентября будет рассмотрен депутатами Рязанской областной Думы во втором, окончательном чтении.
Павел Малков отметил, что инициатива была выдвинута партией «Единая Россия». Перед рассмотрением в областной Думе тема прошла широкое обсуждение с участием специалистов в сфере здравоохранения и общественников.
«Можно уже уверенно говорить о негативном влиянии вейпов на здоровье, вплоть до самых страшных последствий, – сказал Губернатор. – Рассчитываю, что депутаты поддержат этот региональный законопроект. Общество в целом высказывается за ограничение продажи вейпов в регионе. Понятно, что одним этим законом не купировать в одночасье эту проблему. Это одна из мер, но мера необходимая. Это важный шаг в борьбе за здоровье людей. И этот шаг нужно сделать», – подчеркнул Павел Малков.