Павел Малков назвал запрет продажи вейпов в Рязанской области необходимым шагом в борьбе за здоровье людей

Губернатор Павел Малков на заседании регионального Правительства высказался о законопроекте, предусматривающем временный запрет розничной продажи вейпов и жидкостей к ним в Рязанской области. Документ 29 сентября будет рассмотрен депутатами Рязанской областной Думы во втором, окончательном чтении.

Павел Малков отметил, что инициатива была выдвинута партией «Единая Россия». Перед рассмотрением в областной Думе тема прошла широкое обсуждение с участием специалистов в сфере здравоохранения и общественников.