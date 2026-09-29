Общество

РНПК помогла школьникам из Рязани отметить Всемирный день журавля

Олеся Чугунова
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В Окском государственном природном биосферном заповеднике прошло празднование Всемирного дня журавля. Участниками мероприятия стали воспитанники детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» школы №47, а поддержку в организации доставки оказала Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входящая в структуру НК «Роснефть».

Праздник традиционно совпал с ежегодным учётом журавлей в предотлётный период, когда птицы готовятся к зимовке на юге.

Сотрудники питомника поделились со школьниками интересными фактами о жизни этих величественных птиц, рассказали об особенностях их миграции и о проектах, направленных на восстановление редких видов в дикой природе.

Юным экологам показали документальный фильм о самом маленьком представителе семейства журавлиных — журавле-красавке. Его рост составляет всего около 85–90 сантиметров, а вес — до 3 килограммов. Картину сняли специалисты Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук. В фильме рассказывается об уникальных особенностях этой птицы: в отличие от сородичей, она гнездится в засушливых степях и полупустынях, где ощущается нехватка воды, а во время сезонных миграций совершает опасный перелёт через Гималаи на высоте до 8000 метров, чтобы провести зиму в Индии и Африке. За последние десятилетия численность вида сократилась почти в десять раз, поэтому экологи призывают молодёжь бережно относиться к природе и заботиться о редкой краснокнижной птице.

Фильм произвёл на детей сильное впечатление. У школьников возникло множество вопросов, на которые создатели картины дали подробные ответы. Во время посещения питомника редких видов журавлей ребята с особым вниманием рассматривали красавку, зная, насколько непросто ей выживать в дикой природе.

Окский заповедник располагает единственным в стране питомником журавлей, где содержатся все семь видов этих птиц, обитающих в России: серый журавль, стерх, красавка, японский, даурский, канадский и чёрный. Питомник играет ключевую роль в возвращении птиц в естественную среду. Перед выпуском на волю к журавлям крепят передатчики, позволяющие отслеживать маршруты миграции и совершенствовать меры охраны.

РНПК поддерживает инициативы волонтёров-экологов «Хозяин Мещеры» с 2011 года. За это время было проведено более 160 мероприятий, направленных на экологическое воспитание школьников, изучение окружающего мира и исторического наследия региона.

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