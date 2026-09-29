Что нельзя делать 30 сентября, народные приметы в день Веры, Надежды и Любови

Тридцатого сентября на Руси женщины начинали утро со слез. Молодые девушки слегка подстригали волосы. Так, по поверьям, привлекали удачу и финансовое благополучие на весь год. Праздник называли Вселенские бабьи именины. А ещё — день Веры, Надежды и Любови. В этот день угощали женщин сладостями и пекли большой пирог для мира в семье.

Что можно делать 30 сентября

Считается, что в этот день полезно угощать женщин сладостями, пирогами или другой выпечкой. Это помогает сохранить в семье мир, тепло и взаимопонимание.

В старину женщины начинали утро со слёз. Молодые девушки немного подстригали волосы. По народным поверьям, такие действия сулили удачу, финансовое благополучие и счастливый год без горестей.

Также в этот день было принято печь большой пирог или каравай. Так возвращали в дом согласие, покой и добрые отношения между близкими.

Что нельзя делать 30 сентября

Женщинам не рекомендовалось заниматься работой. Бытовые и домашние дела, по традиции, должны были брать на себя мужчины.

Начинались запреты и в любовной сфере. Нежелательно в этот день признаваться в чувствах, отправляться на свидание или играть свадьбу. День считается неудачным для любовных и семейных начинаний.

Под запретом было и рукоделие. Верили, что оно может обернуться травмами и неприятностями.

Слова в этот день тоже имели вес. Не следует отказываться от примирения с родными. А также вступать в ссоры и конфликты. Считалось, что злость и обиды могут отрицательно сказаться на дальнейшей жизни.

Важные и ответственные дела лучше не начинать. Велика вероятность, что они не принесут желаемого результата.

Девушкам советовали не оставаться в одиночестве. По приметам, это могло привести к жизни без пары.

А мужчинам, особенно мужьям, запрещалось упрекать и ругать своих жён. По поверьям, это могло навлечь болезни и проблемы в работе.

Народные приметы на 30 сентября

· Журавли улетают на юг — к Покрову стоит ждать морозов.

· Пасмурное утро предвещает скорое улучшение погоды.

· Белки начали линять — похолодание уже близко.

· Сухой день — к позднему приходу зимы.

· Дождливая погода — к ранней весне.

· Две радуги в небе — к богатому грибному сезону.