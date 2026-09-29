Запрет на парковку введут с 21 октября на двух улицах в Рязани

Власти Рязани объявили о введении новых ограничений для автовладельцев, направленных на повышение безопасности дорожного движения и создание более комфортной транспортной среды в городе. С 21 октября на двух участках дорог будет официально запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

Запрет будет действовать на улице Интернациональной, начиная от дома № 28 и улицы Бирюзова, и продолжится до самого пересечения с улицей Молодцова.

Второй участок находится в направлении популярной зоны отдыха. Остановка и стоянка будут запрещены на дороге, ведущей к «Сосновому бору», на отрезке от Солотчинского шоссе вплоть до района входной группы детского лагеря отдыха «Сатурн».

Для обеспечения соблюдения новых правил на указанных участках будут установлены дорожные знаки.Городская администрация настоятельно просит автовладельцев принять эту информацию к сведению и заранее выбрать альтернативные места для парковки.