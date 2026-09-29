За неделю в Рязанской области ОРВИ заболели почти 7 тысяч человек

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области подвело итоги эпидемиологического мониторинга за неделю с 21 по 27 сентября. Ведомство зафиксировало традиционный для осени рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Согласно официальным данным, за указанный период в регионе зарегистрировано 6945 заболевших ОРВИ. Примечательно, что подавляющее большинство из них, а именно 75,8%, составляют жители областного центра. Лабораторные исследования подтвердили, что в настоящее время в структуре циркулирующих возбудителей преобладают вирусы негриппозной этиологии.

Случаи коронавирусной инфекции на территории области за прошедшую неделю не регистрировались.

Самой надежной защитой остается ежегодная вакцинация, которая формирует устойчивый иммунитет в течение трех-четырех недель и сохраняет его на весь эпидемический период. Состав вакцин регулярно обновляется с учетом актуальных штаммов, поэтому прививаться необходимо каждый год.

Для минимизации рисков заражения эксперты рекомендуют строго соблюдать правила личной гигиены, регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиками. Следует чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку и по возможности избегать мест массового скопления людей.