В Москве две «красотки» заманили в лес интернет-тролля и отхлестали его ветками за комментарии

В Москве был найден и подвергнут физическому воздействию мужчина, прославившийся своей агрессивной манерой общения в интернете, сообщает канал Mash.

Мужчина работает строителем, значительную часть своего времени он проводит в соцсетях, пишет комментарии в различных пабликах. Он активно вступает в политические и иные споры, а при нехватке аргументов переходит на личности. Его лексикон включает беспричинные оскорбления, разжигание межнациональной розни, использование уничижительных прозвищ, а также откровенные угрозы сексуального характера в адрес матерей своих оппонентов.

Подобный стиль общения привлек внимание одной из пользовательниц. Девушка назвала его поведение «дерзким и опасным» и предложила встретиться лично, назначив свидание в романтической обстановке Бутовского леса. Мужчина, поверив в успех предприятия, тщательно подготовился к встрече и прибыл в указанное место.

Вместо романтического вечера его там ожидали двое крепких молодых людей спортивного телосложения, которые не планировали прогулок под луной.

Неизвестные провели с троллем жесткую «воспитательную беседу», в ходе которой нанесли ему удары ветками. Несмотря на полученный урок, мужчина не стал молчать о произошедшем, он обратился в правоохранительные органы и написал заявление в полицию на своих «новых знакомых».