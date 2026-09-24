Сильный дождь и ветер до 18 м/с ожидаются в Рязанской области

МЧС по Рязанской области предупредило о непогоде. В ближайший час и в течение ночи 25 сентября местами пройдут сильные дожди. Порывы ветра достигнут 13-18 метров в секунду.

Ветер такой силы гнёт деревья и ломает ветки. Под ударом окажутся слабо закреплённые конструкции, вывески, рекламные щиты и провода.

Пока неизвестно, в каких районах области дожди будут самыми сильными. В МЧС написали лишь, что осадки пройдут местами. Не сообщается и о том, сколько продлится непогода и когда она закончится.

Если вы сегодня вечером за рулём, снизьте скорость и не паркуйтесь под деревьями, рекламными конструкциями и старыми заборами. Уберите с балконов и подоконников всё, что может упасть или улететь. Если рядом оборвался провод, не подходите к нему и звоните по номеру 112.