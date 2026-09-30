В день похорон Сергея Соседова вспомнили о его конфликте с Пугачевой

В Москве сегодня, 30 сентября, прошли похороны известного музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова. В этот скорбный день продюсер Сергей Дворцов в беседе с aif.ru поделился воспоминаниями о коллеге и прокомментировал его непростые отношения с Аллой Пугачевой.

«Уход Сергея — это неожиданность, это трагедия для всего музыкального мира и шоу-бизнеса. Ушел революционер, ушел справедливый, по-настоящему добрый, отзывчивый и теплый человек», — сказал продюсер.

Сергей Соседов долгие годы высказывал критику в адрес Аллы Пугачевой. Отвечая на вопрос о том, как звезда реагировала на такие выпады, Дворцов отметил, что раньше Примадонна обладала огромным влиянием и могла буквально «перекрыть кислород» любому, кто вставал у нее на пути.

Однако, по мнению продюсера, с годами ситуация кардинально изменилась.

«Возраст берет свое, ей уже не до этого — она занимается семьей и детьми, — пояснил Дворцов. — Она посмотрела, посмеялась… Самое главное, чтобы о ней говорили, потому что она любит максимальное внимание к себе».

Напомним, что 58-летний Сергей Соседов трагически ушел из жизни 23 сентября 2026 года. Он прибыл в якутский город Нерюнгри в качестве председателя жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026». В гостинице телеведущий оступился и упал с лестницы, получив тяжелую черепно-мозговую травму и потеряв сознание.

Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. Официальной причиной смерти стали перелом основания черепа и кровоизлияние. Правоохранительные органы провели проверку и признали произошедшее несчастным случаем.