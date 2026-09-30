Сергей Соседов, фото: НТВ
Новости кино и ТВ

В день похорон Сергея Соседова вспомнили о его конфликте с Пугачевой

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Москве сегодня, 30 сентября, прошли похороны известного музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова. В этот скорбный день продюсер Сергей Дворцов в беседе с aif.ru поделился воспоминаниями о коллеге и прокомментировал его непростые отношения с Аллой Пугачевой.

«Уход Сергея — это неожиданность, это трагедия для всего музыкального мира и шоу-бизнеса. Ушел революционер, ушел справедливый, по-настоящему добрый, отзывчивый и теплый человек», — сказал продюсер.

Сергей Соседов долгие годы высказывал критику в адрес Аллы Пугачевой. Отвечая на вопрос о том, как звезда реагировала на такие выпады, Дворцов отметил, что раньше Примадонна обладала огромным влиянием и могла буквально «перекрыть кислород» любому, кто вставал у нее на пути.

Однако, по мнению продюсера, с годами ситуация кардинально изменилась.

«Возраст берет свое, ей уже не до этого — она занимается семьей и детьми, — пояснил Дворцов. — Она посмотрела, посмеялась… Самое главное, чтобы о ней говорили, потому что она любит максимальное внимание к себе».

Напомним, что 58-летний Сергей Соседов трагически ушел из жизни 23 сентября 2026 года. Он прибыл в якутский город Нерюнгри в качестве председателя жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026». В гостинице телеведущий оступился и упал с лестницы, получив тяжелую черепно-мозговую травму и потеряв сознание.

Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. Официальной причиной смерти стали перелом основания черепа и кровоизлияние. Правоохранительные органы провели проверку и признали произошедшее несчастным случаем.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Песков высказался о ядерном ответе на блокаду Калининграда
Следующая статья
В Лесопарке в Рязани прошел митинг в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Мать Сергея Соседова поставила точку в вопросе с похоронами сына

Прощание с музыкальным критиком и погребение его тела пройдут в разных местах.
Новости кино и ТВ

Журналисты рассказали о мистических совпадениях в гибели Сергея Соседова

Гибель в день рождения отца, нетронутые тёплые ботинки и странные звонки матери. Что насторожило в трагедии с известным критиком?
Интересное

«С Россией расстанемся»: что предсказала слепая старица целой стране

В 1993 году схимонахиня Макария произнесла загадочные слова о России. Одни видят в них пророчество, другие — предчувствие.
Новости кино и ТВ

Мать Сергея Соседова рассказала о странных звонках после смерти сына

Мать Сергея Соседова рассказала о смерти сына, прощании и подозрительных звонках от людей, которые пытались предложить ей компенсацию.
Новости кино и ТВ

Перед смертью Сергей Соседов раскритиковал себя и признался, что не умеет жить

Перед смертью Сергей Соседов дал откровенное интервью и прямо рассказал о своих недостатках.
Темы
Новости России

ЦБ прогнозирует нормализацию ситуации с топливом в России до конца 2026 года

В своем базовом сценарии Банк России исходит из того, что пик проблем на топливном рынке будет пройден до конца текущего года.
Спорт

Рязанские самбисты стали бронзовыми призёрами Всероссийского турнира памяти Модестова

За путевки на юношеское Первенство России 2027 года боролись 238 юных спортсменов. География участников охватила 17 регионов Российской Федерации.
Общество

Около 70 человек приняли участие в патриотическом автопробеге в Рязани

Автопробег стартовал от торгового центра «Премьер» на Московском шоссе. Колонна проследовала по центральным улицам областного центра.
Новости России

Поймавший Чикатило следователь выдвинул новую версию исчезновения Усольцевых

Бывший следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев, участвовавший в расследовании дел серийных убийц, включая Андрея Чикатило, убежден, что семью следует искать не в глухой чаще, а в ближайших населенных пунктах.
Интересное

Названы знаки зодиака, которые подвержены синдрому Дориана Грея

Стремление сохранить молодость и идеальную внешность свойственно многим, но для некоторых людей оно превращается в настоящую навязчивую идею.
Спорт

«Можно я пожалуюсь?»: Трусова призналась, что нервничает из-за новых критериев допуска к Гран-при ISU

После недавних контрольных прокатов Трусова, как и ряд других фигуристов, перенесла заболевание. Сейчас она оценивает свою спортивную форму как «минус».
Происшествия

В рязанском молоке обнаружили антибиотики, предпринимателя оштрафовали на 30 000 рублей

Инспекторы выявили, что предприниматель проигнорировал ранее выданное предписание об устранении нарушений технических регламентов Таможенного союза о безопасности пищевой и молочной продукции.
Общество

Опубликовано расписание общественного транспорта до Константинова на 3 октября

Посетителей ждут погружение в классическое искусство, знакомство с народными традициями и живое общение в живописных местах, вдохновлявших великого поэта.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье