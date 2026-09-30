Фото: max.ru/avtrusovaofficial
Спорт

«Можно я пожалуюсь?»: Трусова призналась, что нервничает из-за новых критериев допуска к Гран-при ISU

Анастасия Мериакри
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Серебряный призер Олимпийских игр Александра Игнатова (Трусова) поделилась переживаниями накануне старта на Мемориале Дениса Тена в Казахстане. Турнир серии «Челленджер» имеет для фигуристки критическое значение, однако путь к главной цели сопряжен с серьезным психологическим давлением.

Для того чтобы попасть в список запасных на этапы Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), спортсменке необходимо занять исключительно первую строчку на текущем соревновании. Эта жесткая рамка вызывает у фигуристки заметный дискомфорт.

«В итоге тот факт, что надо становиться первой, чтобы попасть в запасные, меня сильно нервирует. Я вообще не люблю такое ограничение, что только первое место», — откровенно заявила Александра в видеообращении, опубликованном на ее личном канале.

Спортсменка пояснила, что столь высокая ставка на один турнир стала следствием недопонимания обновленных регламентов со стороны ее команды на начальном этапе. По словам фигуристки, будь у нее эта информация заранее, стратегия выбора соревнований была бы выстроена иначе, с упором на турниры, где шансы на победу максимальны.

Ситуацию усугубляет и физическое состояние спортсменки. После недавних контрольных прокатов Трусова, как и ряд других фигуристов, перенесла заболевание. Сейчас она оценивает свою спортивную форму как «минус». Хотя на тренировках ей удается чисто исполнять отдельные сложные элементы, собрать их в стабильный и чистый полноценный прокат пока получается не всегда.

Напряжение добавляет и строгий регламент ISU. Согласно правилам сезона-2026/27, победители турниров серии Challenger Series могут быть включены или подняты в списке запасных на этапы Гран-при только при условии набора установленного минимального балла. Для женщин в одиночном катании этот порог в текущем сезоне составляет 142,97 балла.

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