Отбой беспилотной опасности в Рязанской области объявили в 04:05

Режим беспилотной опасности ночью 1 октября в Рязанской области действовал 1 час 48 минут. Его объявили в 02:17, а отменили в 04:05, сообщила региональная РСЧС.
В первом предупреждении жителей попросили: «Избегайте открытых участков, не подходите к окнам». Для связи с экстренными службами назвали номер 112.
Беспилотная опасность означает, что на территории региона есть угроза атаки беспилотников. Режим действует до официального отбоя. Услышав сигнал, жителям нужно действовать по инструкции сразу и не ждать подробностей.