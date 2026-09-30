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Политика

Военный эксперт назвал следующую большую приоритетную цель ВС РФ на Украине

Алексей Самохин
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Военный аналитик Юрий Кнутов в интервью «Газете.Ru» описал возможную последовательность дальнейших действий: после ограничения доступа Украины к морю и поражения коммуникационной инфраструктуры ключевым направлением могут стать удары по электростанциям, чтобы полностью парализовать работу промышленных предприятий.

Эксперт подчеркнул особую значимость поражения энергообъектов, в том числе тех, что расположены в Киеве и окрестностях. По словам Кнутова, это напрямую влияет на производственные мощности: электростанции обеспечивают работу заводов, где собирают дроны, крылатые ракеты и боевую технику.

«Нет электричества — заводы стоят. Можно, конечно, их запитать от дизельных двигателей, но дизеля надо много, и дыма они создают тоже много, что выдаёт их местоположение», — пояснил аналитик. Он также отметил, что таким образом фактически перекрыт и экспортный потенциал Украины.

Параллельно фиксируется серьёзный экономический ущерб. Как заявил министр экономики Украины, каждый час воздушной тревоги обходится экономике примерно в 45 миллионов долларов — из‑за остановки производств и эвакуации сотрудников. По его данным, к 2026 году ущерб основным активам страны достиг порядка 10 миллиардов долларов.

Издания The Washington Post и The Economist связывают рост результативности ударов ВС РФ с применением нового типа вооружения — реактивных беспилотников.

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