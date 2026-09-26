фото Рязанского театра драмы
Культура и события

Театр драмы показал Дон Кихота, которого мы не знали

Дарья Петухова
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Театр драмы вновь порадовал рязанцев премьерой. На этот раз зрителям представили спектакль-притчу «Смерть Дон Кихота», автором и режиссёром которого выступил Никита Московой-Руссо.

Особым подарком стала возможность увидеть на сцене народного артиста РФ, почётного гражданина города Рязани Сергея Леонтьева. Легенда рязанской сцены, артист с огромным опытом за плечами, он исполнил главную роль – Дон Кихота. Для поклонников театра его появление в новом спектакле стало особенно приятным событием. Сам Леонтьев признаётся, что с особой радостью согласился на эту работу.

«Некоторые актёры по 20 лет ждут своего часа. Вот я дождался своего часа благодаря такому замечательному человеку, которому я признателен до бесконечности», – рассказал Сергей Леонтьев.

Знакомый ещё со школьной скамьи роман Мигеля де Сервантеса в рязанской постановке получает неожиданное прочтение. Режиссёр помещает главного героя в стены психиатрической больницы. Вокруг Дон Кихота – лишь белые стены, а рядом преданный санитар Саша (Денис Чистяков), его жена (Анастасия Ссылка), врач (Роман Горбачев) и человек в чёрном костюме (Владислав Пантелеев).

Спектакль поставлен в малой форме, поэтому зрители занимают места прямо на главной сцене театра и оказываются совсем близко к героям. По словам Никиты Московой-Руссо, это должно было изменить привычное восприятие и сделать зрителя непосредственным участником происходящего.

«Мне кажется, сегодня нужно вообще искать какие-то другие способы общения со зрителем, чтобы он становился участником. Хотелось, чтобы зритель, уходя со спектакля, чувствовал не просто удовлетворение от того, что актёры молодцы и замечательная сценография, а чтобы он не мог оставаться равнодушным», – рассказал режиссёр.

Текст для спектакля Московой-Руссо написал сам. В основу взял роман Мигеля де Сервантеса, сохранив в пьесе фрагменты оригинального текста, но наполнив историю собственными переживаниями и размышлениями о современном человеке. В результате от классического сюжета осталась знакомая основа, а сам Дон Кихот оказался в совершенно новых обстоятельствах.

Сергей Леонтьев признаётся, что со временем его восприятие героя тоже изменилось. В рязанской постановке это уже не только знакомый школьникам странствующий рыцарь, готовый сражаться с мельницами, а человек, оказавшийся в мире, где привычные представления о норме постепенно меняются.

Дон Кихот находится в психиатрической больнице, но по мере развития истории становится всё сложнее понять, кто здесь действительно живёт в собственном мире, а кто просто привык считать себя нормальным.

«Кто странен? А не странен кто? А мы все здоровые? И что такое норма?» – задаётся вопросом Сергей Леонтьев.

Готового ответа создатели не дают. Каждый из героев по-своему воспринимает происходящее, а зрителю остаётся самому разобраться, где проходит граница между привычным и странным.

«Нельзя сломать сломанное, нельзя чинить исправное», – говорит Сергей Леонтьев.

Возможно, именно поэтому после «Смерти Дон Кихота» вопросов остаётся не меньше, чем ответов. Разобраться в том, кто здесь действительно странен и что вообще можно считать нормой, предстоит уже самому зрителю – прямо на сцене Театра драмы.

Ближайшие показы состоятся 21 октября и 25 ноября.

Возрастное ограничение – 16+.

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