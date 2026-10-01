Москвич попался на изменах жене, когда впал в кому

В Москве жена узнала об изменах мужа после того, как он впал в кому у себя дома, пишет телеграм-канал 112 со ссылкой на рассказ самой девушки в соцсетях.

Жительница столицы пояснила, что в субботу собиралась на работу, когда обнаружила супруга без сознания в ванной. Позднее выяснилось, что причиной его госпитализации стало отравление.

Вскоре мужчина пришел в себя. Врачи сообщили жене, что его планируют перевести в обычную палату и попросили привезти необходимые вещи. В то же время друг пациента попросил прислать ему документы о госпитализации. Для этого супруге пришлось зайти в профиль мужа, где она нашла переписки с другими девушками.

«Там альфа-самец честно рассказывал им, что женат, но при этом предлагал «хорошо провести время» и «потусить» — в то время, когда сама (жена. — Прим. ред.) спала», — говорится в посте.

Девушка рассказала мужу, что все узнала. В ответ мужчина принялся просить прощения, утверждая, что она для него дороже всего и без нее он «точно умрет». Однако она уже не поверила его словам.