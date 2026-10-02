Похититель девочки в Смоленске заявил, что мечтал о дочери

Житель Смоленска, обвиняемый в похищении 9-летней девочки в конце февраля, попытался объяснить преступление мечтой о дочери, пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры региона.

Фигурант дела заявил об этом следователям сразу после задержания. Собеседник агентства считает, что его слова нельзя назвать мотивом, поскольку их нельзя подкрепить фактами.

«Из окружения мужчины никто о его якобы желании иметь дочку не знал», — говорится в публикации.

В конце февраля в Смоленске пропал ребенок. Девочка не вернулась домой после прогулки с собакой. Питомец вернулся один, без хозяйки.

В поисковой операции принимали участие десятки людей. Подозреваемого удалось отследить и задержать благодаря камерам видеонаблюдения. На записи правоохранители обратили внимание на мужчину, который подозрительно вел себя. После этого был установлен номер его автомобиля.

Школьницу обнаружили в квартире, где находился задержанный и его сожительница. Женщина сообщила, что мужчина запретил ей задавать вопросы ребенку.