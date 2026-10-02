Коц рассказал, чем обернутся для ВСУ удары по мостам в Киеве

Удары по мостам в Киеве могут привести к значительному снижению военных поставок на фронт в Донбассе, где наступает российская армия, написал военкор Александр Коц на платформе «Макс».

В пятницу Минобороны сообщило, что бойцы атаковали автожелезнодорожный мост через Днепр, по которому шли грузы для ВСУ. Как писали украинские СМИ, речь идет о Южном мосте, его пришлось перекрыть в обе стороны. Кроме того, власти города частично ограничили движение по мостам Патона и Метро. Это привело к транспортному коллапсу и заторам на дорогах.

«Киевская пробка — еще и задержка на стыке западного тыла с восточным фронтом», — обратил внимание Коц.

Журналист отметил, что Южный мост не обязательно нужно обрушивать, хватит и того, что по нему стали боятся ездить.

«Каждое попадание ложится на уставший металл, и инженеры обязаны закрывать движение до осмотра», — пояснил он.

Коц добавил, что Южный мост признали ограниченно работоспособным еще в 2021 году. Корреспондент ожидает, что российские военные продолжат наносить удары по вантам. Мост без них вряд ли рухнет, но ездить по нему станет невозможно.