Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Коц рассказал, чем обернутся для ВСУ удары по мостам в Киеве

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Удары по мостам в Киеве могут привести к значительному снижению военных поставок на фронт в Донбассе, где наступает российская армия, написал военкор Александр Коц на платформе «Макс».

В пятницу Минобороны сообщило, что бойцы атаковали автожелезнодорожный мост через Днепр, по которому шли грузы для ВСУ. Как писали украинские СМИ, речь идет о Южном мосте, его пришлось перекрыть в обе стороны. Кроме того, власти города частично ограничили движение по мостам Патона и Метро. Это привело к транспортному коллапсу и заторам на дорогах.

«Киевская пробка — еще и задержка на стыке западного тыла с восточным фронтом», — обратил внимание Коц.

Журналист отметил, что Южный мост не обязательно нужно обрушивать, хватит и того, что по нему стали боятся ездить.

«Каждое попадание ложится на уставший металл, и инженеры обязаны закрывать движение до осмотра», — пояснил он.

Коц добавил, что Южный мост признали ограниченно работоспособным еще в 2021 году. Корреспондент ожидает, что российские военные продолжат наносить удары по вантам. Мост без них вряд ли рухнет, но ездить по нему станет невозможно.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Друг Усольцевых назвал две версии появления крови на месте их пропажи
Следующая статья
Павел Малков оценил итоги благоустройства в Скопине
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Новости России

Штурм рассказала, что удивило ее на похоронах Соседова

Прощание с музыкальным критиком Сергеем Соседовым было продумано до...
Новости России

В России сильно изменились представления о том, где должны жить пенсионеры

За последние пять лет значительно поменялись взгляды россиян на...
Происшествия

Сотрудники полиции работают на месте трагического ДТП на въезде в Рязань

По предварительной информации, в результате аварии водитель и пассажир автомобиля «Киа Спортейдж» погибли на месте происшествия.
Интересное

«С Россией расстанемся»: что предсказала слепая старица целой стране

В 1993 году схимонахиня Макария произнесла загадочные слова о России. Одни видят в них пророчество, другие — предчувствие.
Политика

НАТО объявили последнее ядерное предупреждение. Коц объяснил, что происходит

Смысл предельно прям: если блок НАТО попытается оторвать Калининградскую область от остальной России, Москва не исключает применения всего арсенала — вплоть до ядерного.
Темы
Новости России

Иркутский врач заявил об удивительном пациенте, пережившем нападение медведя

Главврач больницы Качуга Александр Федосеев рассказал в беседе с...
Новости России

Друг Усольцевых назвал две версии появления крови на месте их пропажи

Волонтер и друг семьи Усольцевых Валентин Дегтерев рассказал «АиФ»,...
Новости России

Волгоградцев напугали громкие звуки в небе во время атаки БПЛА

В ночь на пятницу жителей Волгограда напугали громкие звуки...
Новости России

Похититель девочки в Смоленске заявил, что мечтал о дочери

Житель Смоленска, обвиняемый в похищении 9-летней девочки в конце...
Новости России

Синоптик назвал зону идеально комфортного климата в России

Зона идеального климатического комфорта простирается от Петрозаводска до Ростова-на-Дону,...
Новости России

Коц рассказал о планах российской армии на Южный мост в Киеве

Российские военные не стремятся разрушить Южный мост в Киеве,...
Новости России

SHOT: взрыв на химическом заводе в Подмосковье унес семь жизней

В результате взрыва на Краснозаводском химическом заводе в Подмосковье...
Новости России

Врач развеяла популярный миф о продуктах с ГМО

Многие россияне считают, что употребление генно-модифицированных продуктов может привести...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье