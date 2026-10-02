Епархии передали три объекта кремля в Рязани

МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях передало Рязанской епархии Русской православной церкви три объекта архитектурного ансамбля Рязанского кремля. Об этом сообщили в ведомстве.

В собственность религиозной организации перешли торговый корпус Архиерейского дома, гостиница «Черни» и дворец Олега, который также известен как Архиерейский дом.

Ранее имущественный комплекс находился в оперативном управлении Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

Дворец Олега имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Здание возвели в 1653–1655 годах. В нем размещалось Рязанское епархиальное управление, работал Комитет Православного миссионерского общества и жил правящий архиерей.

Торговый корпус появился в конце XVIII – начале XIX века. Его использовали для нужд, связанных с управлением и обслуживанием Архиерейского дома.

Гостиница «Черни» относится к более ранним постройкам. Ее возвели в XVII веке как амбары для хранения зерна и других запасов.