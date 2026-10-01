Фото: t.me/prokrzn
Происшествия

В Рязани директора будут судить за невыплату зарплаты на 13 млн рублей

Алексей Самохин
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Прокуратура Советского района города Рязани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего руководителя коммерческой организации. Он обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.

По версии следствия, руководитель фирмы допустил образование задолженности перед работниками по заработной плате и иным установленным законом выплатам.

Располагая денежными средствами и имея возможность погасить долг, он направлял денежные средства на иные цели. В результате с мая по октябрь 2025 года сотрудникам своевременно не выплачено свыше 13 млн рублей.

С целью возмещения ущерба потерпевшим на имущество обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.

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