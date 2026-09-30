Беспилотная опасность в Рязанской области действовала несколько часов ночью 30 сентября

В Рязанской области ночью 30 сентября несколько раз объявляли беспилотную опасность. Жителей региона призывали избегать открытых участков и не подходить к окнам.

Первое сообщение РСЧС поступило в 23:01 29 сентября. Жителям рекомендовали соблюдать меры безопасности и при необходимости звонить по номеру 112.

В 01:18 30 сентября власти сообщили, что беспилотная опасность в регионе сохраняется.

Отбой режима объявили в 04:42. Таким образом, беспилотная опасность действовала в Рязанской области несколько часов с перерывом на обновление сообщения.

О последствиях происшествия, повреждениях или пострадавших в РСЧС не сообщают.