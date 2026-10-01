Бастрыкину доложат о состоянии 14-летнего рязанца, упавшего в траншею теплотрассы

Александр Бастрыкин дал поручение в связи с обращением о травмировании несовершеннолетнего в Рязани. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

В приёмную председателя Следкома в социальной сети «ВКонтакте» обратилась жительница города Рязани по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств травмирования ее 14-летнего сына. В августе прошлого года на участке проведения работ по капитальному ремонту теплотрассы обрушились перила временного моста. Мальчик, находившийся в тот момент на переправе, упал в заполненную водой траншею. Пострадавший с полученными телесными повреждениями госпитализирован, ему потребовалось длительное лечение и реабилитация. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен.

Указанная ситуация освещалась в СМИ. Ранее А.И. Бастрыкин ставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

В СУ СК России по Рязанской области неоднократно возбуждались уголовные дела. Впоследствии данные процессуальные решения были отменены надзорным органом. Обжалование следственными органами СК России указанных постановлений результатов не принесло.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Алексеевичу Васильеву представить доклад об установленных обстоятельствах и всех принятых процессуальных решениях. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении СК РФ.