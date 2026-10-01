Над Киевом заметили «Герань» с «усами»: что известно о дроне

«Герани» с необычными выступами в передней части корпуса могут использоваться для поражения линий электропередачи и небольших опор мостов. Такое предположение в беседе с «Абзацем» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, выступающие элементы, которые украинские источники назвали «усами», могут выполнять роль специальных датчиков. При контакте с препятствием они способны запускать боевую часть.

«Есть данные о том, что это якобы доработанные беспилотники, усы — это фактически специальные датчики, которые позволяют поражать объекты, в том числе вышки ЛЭП и небольшие опоры мостов», — рассказал Кнутов.

Эксперт пояснил, что при соприкосновении аппарата с опорой может произойти подрыв осколочно-стержневой боевой части. По его версии, такой взрыв способен повредить металлические конструкции.

Отдельное внимание Кнутов обратил на возможное воздействие таких атак на предприятия украинского военно-промышленного комплекса. Повреждение линий электропередачи может нарушить энергоснабжение заводов, выпускающих беспилотники и ракеты.

«Главное преимущество в том, что мы лишаем оборонное предприятие электроэнергии. Выводится из строя вышка, провода обрываются, и нужна примерно неделя или больше, чтобы все восстановить, после чего удар можно повторить», — заявил специалист.

При этом информация о появлении «Гераней» с «усами» пока поступает только из украинских источников. Кнутов отдельно отметил, что эти сведения следует воспринимать как версию.

Ранее украинские СМИ сообщили о беспилотнике, который заметили над Киевом. На опубликованных кадрах у передней части корпуса видны выступающие элементы, напоминающие усы.

Минобороны России официально не сообщало о применении БПЛА с такой конструкцией.