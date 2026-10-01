В Рязани 18-летний курьер мошенников может сесть на 6 лет 

Прокуратура Рязанского района направила в суд уголовное дело 18-летнего местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, молодой человек получил от 75-летнего пенсионера 800 тысяч рублей, став курьером телефонных мошенников.

В мае 2026 года пожилому мужчине позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками и заявили, что пенсионеру нужно проверить деньги на подлинность.

Поверив злоумышленникам, мужчина передал свои сбережения прибывшему курьеру. Тот забрал 800 тысяч рублей и распорядился ими в интересах участников преступной схемы.

Как сообщили в прокуратуре Рязанской области, обвинительное заключение по делу утвердил прокурор Александр Аллахвердов. Молодому человеку вменяют часть 3 статьи 159 УК РФ, мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направили в Рязанский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура отдельно занялась возвратом денег потерпевшему. В его интересах ведомство подало иск о взыскании с обвиняемого 800 тысяч рублей как суммы неосновательного обогащения.

За такое преступление предусмотрено до шести лет лишения свободы.