Народные приметы и запреты на Трофимов день 2 октября

Второго октября на Руси девушки мазали пятки мёдом. Трижды обходили кровать со свечкой и читали наговор. Верили, что так во сне явится будущий муж. Праздник называли Трофимов день. А ещё — Трофимовы вечерки. Проще говоря, вечера знакомств. Именно тогда молодые люди подыскивали себе пару.

Второго октября — день памяти святых мучеников Трофима Синадского и Зосимы Киликийского. В народном календаре дата закрепилась как Трофимов день. На Руси в это время было принято готовить оладьи, гадать на суженого и мазать пятки мёдом. Другое название даты — Трофимовы вечерки. Говоря современным языком, вечера знакомств. Тогда молодые люди могли подыскать себе пару. А девушки — встретить суженого.

Что нельзя делать 2 октября

В Трофимов день на Руси почитали пасечников. Молились о хорошем урожае мёда на будущий год. Нашим предкам было важно, чтобы пчёлы перезимовали без потерь. О них старались заботиться и благодарили тех, кто посвятил этому всю жизнь.

Многие запреты этой даты в старину так или иначе касались мёда. Так, например, не разрешалось отказываться от угощения. Ежели кто подарит пряник, нужно взять. А тому, кто не станет лакомиться, сулили многие беды. Конечно, сегодня такое предписание выглядит странно. Все знают о пищевой непереносимости, когда даже ложечка мёда может отправить человека в больницу. Но столетия назад люди не обращали внимания на такие мелочи. И были гораздо суровее своих потомков.

Нельзя было и ругаться с пчеловодами. Высмеивать их и мешать их работе. За нарушение этого правила мудрецы в старину обещали безденежье и голод.

Дальше шла щедрость. Если верите в приметы, ни в коем случае не жадничайте. Не дав копеечку нищему или не угостив сироту, можно навлечь на себя беду. Не стоит отворачиваться от нуждающихся. А то вскоре придётся оказаться на их месте.

Острые предметы в этот день требовали осторожности. Нежелательно вязать и шить. Если не повезёт пораниться, хвори будут ходить по пятам за человеком целый год.

Дальше запреты касались природы. Не стоит рыбачить и охотиться. На берегу реки и в лесу второго октября хозяйничает нечистая сила. Свои владения обходит Леший. Высматривает жертв Водяной. Встреча с ними, согласно давним поверьям, может закончиться трагически.

И завершался список запретом на мелочь. В этот день не рекомендуется перебирать монеты. Из-за этого весь следующий год пройдёт в нужде.

Что можно делать 2 октября

Трофимов день люди на Руси начинали с молитвы. Многие ходили в храмы. На богослужение было принято брать с собой мёд для освящения. Также в церковь несли пряники и калачи. Конечно, наши предки угощали лакомствами других прихожан и священников.

Хозяйки готовили сладости с запасом. Они старались поделиться вкусным и с соседями, и с бедняками у ворот храмов. Все знали: добро непременно вернётся сторицей.

Второго октября можно и работать, и отдыхать. Вечер можно провести в компании друзей. Собравшись за большим столом, поговорить по душам. Не забывая про чай с мёдом.

Что же касается наших пращуров, то традиционным мероприятием этой даты у них были вечёрки. Тогда парни знакомились с девушками. А влюблённые могли наконец-то объявить о помолвке. День называли очень удачным для знакомств и сватовства. Поговаривали, что пара, сложившаяся второго октября, будет счастлива всю жизнь.

Также в Трофимов день разрешалось гадать. Как правило, этим занимались юные девицы. Они надеялись узнать, кто и когда позовёт их под венец. Для того чтобы заглянуть в будущее, незамужние красавицы собирались в избе с подругами. И ждали, когда старшие лягут спать.

А чтобы увидеть суженого во сне, девушки на Руси могли намазать пятки мёдом. И трижды обойти свою кровать со свечкой, читая особый наговор. Они верили, что в этом случае им обязательно явится будущий муж.

Народные приметы на 2 октября

· Иней ранним утром — добрый знак, сулящий ясное небо и безветрие.

· Дождь до обеда — весь месяц будет мокрым.

· Много паутины в доме — к студёной зиме.

· Ветер дует с юга — зерна на будущий год будет больше обычного.

· С берёзы вся листва облетела — зима явится раньше срока, а весна опоздает.

· Божьи коровки в дом летят — заморозки ударят лишь через месяц.