Эксперт: Зеленский готовит новую 40-дневную операцию против России

Президент Украины Владимир Зеленский может начать новую операцию против России в октябре или начале ноября. Такое предположение в беседе с NEWS.ru высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его версии, возможная операция может совпасть с началом отопительного сезона. Потенциальными целями Киева эксперт назвал российские топливные системы.

«Зеленский может снова пойти на 40-дневную авантюру и в преддверии зимы попытаться нанести удар по российским топливным системам, чтобы создать если не кризис, то напряженность в сфере социального обеспечения нашего населения теплом», — сказал Матвийчук.

Эксперт связал возможные сроки такой операции с началом отопительного сезона. По его оценке, она может стартовать в середине октября или начале ноября.

Матвийчук считает, что масштаб предполагаемых ударов будет зависеть от количества боеприпасов, которые Украина получит от Великобритании и Германии.