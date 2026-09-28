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Политика

Ставший депутатом Госдумы экс-глава Нацбанка Украины Арбузов высказался о близости мира

Алексей Самохин
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Депутат Госдумы от «Справедливой России» Сергей Арбузов заявил о необходимости восстановить добрососедские отношения между Россией и Украиной. Об этом бывший первый вице-премьер Украины рассказал корреспонденту RTVI.

«Я вижу мир, и никак иначе. Мы должны восстановить нормальные добрососедские отношения, которые были», — сказал Арбузов, говоря о будущем взаимодействии Москвы и Киева.

По словам парламентария, люди хотят завершения конфликта. Он назвал желание отдельных представителей украинской стороны продолжать боевые действия частным случаем.

«И я думаю, это скоро все изменится. Народы должны воссоединиться и быть снова соседскими, тем более что мы практически родственники», — заявил депутат.

Сергей Арбузов ранее занимал пост первого вице-премьера Украины, а также возглавлял Национальный банк страны. В Госдуму России он прошел от партии «Справедливая Россия». На выборах Арбузов был выдвинут по региональной группе, в которую вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Планируется, что депутат продолжит работу в должности первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике.

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