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Происшествия

Руководителя муниципального учреждения в Рязани обвинили в хищении 4 млн рублей

Алексей Самохин
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Руководителя муниципального учреждения в Рязани обвиняют в хищении более 4 млн рублей из бюджета. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокуратура Советского района направила в суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

По версии следствия, с июня 2023 года по март 2026 года мужчина заключал фиктивные прямые договоры для нужд организации. Работы по ним подрядчики фактически не выполняли. Полученные от учреждения деньги, как считает следствие, подрядчики возвращали обвиняемому наличными и на банковскую карту. С ее помощью фигурант проводил неправомерные операции.

Следствие считает, что руководитель использовал служебное положение и действовал в сговоре с другими участниками схемы. Общая сумма похищенных средств превысила 4 млн рублей.

Мужчине предъявлено обвинение по части 3 и части 4 статьи 159 УК РФ, мошенничество, а также по части 6 статьи 187 УК РФ, неправомерный оборот средств платежей.

Уголовное дело направили в Советский районный суд Рязани. 

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